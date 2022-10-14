Москва, 14 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» помножили на ноль энергетическую безопасность всей Европы, заявил 14 октября замглавы правительства России Александр Новак.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Об этом он сообщил на полях Российской энергетической недели.

«Европа, для её энергетической безопасности то, что произошло, — обнулило фактически её энергетическую безопасность», — сказал Александр Новак.

При этом он пояснил, что организаторы этих терактов столкнули Европу в состояние энергетической бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил, что газопроводы «Северный поток» обеспечивали энергетическую стабильность Германии.