Нижний Новгород, , 18:57 — REGNUM Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело, возбужденное против троих местных жителей, обвинявшихся в незаконном выводе за рубеж 282 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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Гособвинение доказало, что подсудимые организовали схему незаконного вывода денег за границу через несколько фирм, которые они зарегистрировали на подставных лиц.

При этом злоумышленники передавали кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы с ложными сведениями о целях денежных переводов.

В итоге суд признал подсудимых виновными в финансовых махинациях и приговорил каждого из них к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.