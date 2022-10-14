Москва, , 18:51 — REGNUM Российский рэпер МС Сенечка (Семён Лисейчев) выпустил новую пластинку под названием «Джинн». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 14 октября.

МС Сенечка Цитата из интервью для портала Inside Show

Центральной темой мини-альбома стала борьба с различными зависимостями, о которых рассказывает вымышленный персонаж по имени Джинн. Сама пластинка включила в себя 5 композиций и стала продолжением серии микстейпов автора.

Напомним, 16 сентября 2022 года МС Сенечка опубликовал мини-альбом «Солнце». Проект стал первым полноформатным релизом музыканта в 2022 году.

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