Москва, 14 октября 2022, 18:51 — REGNUM Российский рэпер МС Сенечка (Семён Лисейчев) выпустил новую пластинку под названием «Джинн». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 14 октября.
Центральной темой мини-альбома стала борьба с различными зависимостями, о которых рассказывает вымышленный персонаж по имени Джинн. Сама пластинка включила в себя 5 композиций и стала продолжением серии микстейпов автора.
Напомним, 16 сентября 2022 года МС Сенечка опубликовал мини-альбом «Солнце». Проект стал первым полноформатным релизом музыканта в 2022 году.
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