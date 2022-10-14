Москва, 14 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Российский рэпер МС Сенечка (Семён Лисейчев) выпустил новую пластинку под названием «Джинн». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 14 октября.

Цитата из интервью для портала Inside Show МС Сенечка

Центральной темой мини-альбома стала борьба с различными зависимостями, о которых рассказывает вымышленный персонаж по имени Джинн. Сама пластинка включила в себя 5 композиций и стала продолжением серии микстейпов автора.

Напомним, 16 сентября 2022 года МС Сенечка опубликовал мини-альбом «Солнце». Проект стал первым полноформатным релизом музыканта в 2022 году.