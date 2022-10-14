Великий Новгород, 14 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Победивший в сентябре 2022 года на выборах губернатора Новгородской области Андрей Никитин вступил в должность после своего переизбрания на этот пост. Торжественная церемония состоялась 14 октября, в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского. Напомним, действующий глава региона набрал более 77% голосов избирателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

В соответствии с Уставом Новгородской области, Андрей Никитин произнес слова присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Новгородской области.

«Сегодняшняя церемония имеет определенный символизм, потому что именно 14 октября 2017 года Андрей Сергеевич по результатам проведенной избирательной кампании был избран на первый срок губернатора Новгородской области. И результат избирательной кампании этого года имеет большое значение. В первую очередь, это свидетельство того, что жители Новгородской области поверили в то, что делает Андрей Сергеевич», — подчеркнул в ходе церемонии полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В свою очередь Андрей Никитин поблагодарил всех, кто принял участие в выборах.

«Сегодня — очень важный для меня день. Я вновь вступаю в должность губернатора Новгородской области. Победа на выборах была бы невозможна без поддержки жителей региона, без доверия нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал губернатор.

Андрей Никитин напомнил слова президента РФ символах исторического единства, связанных с новгородской землей, сказанных недавно во время главного торжества, посвященного 1160-летию зарождения российской государственности.

«Все начиналось здесь, в Великом Новгороде, и будет продолжаться дальше», — заверил губернатор Новгородской области.

«В эти судьбоносные для страны времена важно и дальше работать сплоченной командой, быть вместе. Каждое наше действие — это вклад в достижение общей цели. И мы не откажемся от своих проектов и нигде не остановимся. Потому что процветание Новгородской земли и благополучие каждого, кто живет на ней — это наш безусловный приоритет», — добавил позже Никитин на своей странице в соцсети.