Киев, 14 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Если на части территории б. УССР и может существовать какое-то государство, то только дружественное России, отметил в своем комментарии 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Москве «не ставили перед собой задачу уничтожить [киевский режим] как государство».

«В этом вопросе всё-таки необходимо больше ясности. Есть страна, есть государство, есть режим как направленность действий государства при определённом лидере (руководстве). В случае с нынешним политическим режимом в Киеве надо сказать, что дело тут не в конкретной группе персонажей, которые там сейчас заправляют, а в сути государства, созданного там после переворота 2014 года. Другие скажут, что враждебное России государство укоренилось в Киеве раньше, — возможно.

Как бы то ни было, враждебного России государства на территории бывшей УССР быть не должно, в этом есть смертельная опасность для народа нашей страны, для нашего государства. А дружественная страна к югу и юго-западу от наших границ — да, может существовать. Но для неё ещё территорию расчистить надо!» — отметил Михаил Демурин.