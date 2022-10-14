Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM В Екатеринбурге управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе улицы Аппаратной, где бушует сильный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Под особый контроль взята территория ближайшей жилой застройки. Эксперты проверяют воздух на возможное наличие оксида углерода, аммиака, бензола и других загрязняющих веществ.

Санитарные врачи рекомендуют местным жителям избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна, а также отказаться от контактных линз в пользу очков и больше пить. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём 14 октября. На площади почти 4000 кв. метров горит ангар с пластиковой продукцией.

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