Салехард, 14 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Ямальскому лежбищу моржей могут придать статус особо. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Ямальское лежбище моржей

На Ямале продолжается исследование лежбища атлантических моржей в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря. Чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного животного, ему необходимо придать статус особо охраняемой природной территории, на которой ограничено ведение хозяйственной деятельности.

«Помимо проработки вопроса о придании территории особо охраняемого статуса, продумываем возможность установки на территории лежбища объектов для скрытого наблюдения за животными», — отметил начальник отдела департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк.

Отмечается, что ямальское лежбище считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире. В 2021 году в ЯНАО была запущена трёхлетняя программа по изучению уникального лежбища краснокнижных животных.

«Мы ведём наблюдения несколько лет, регистрировали от тысячи до двух тысяч моржей. По данным фоторегистраторов иногда число особей превышает даже три тысячи. Численность животных постоянно меняется, поэтому ведем постоянный мониторинг. Сейчас научный проект в самом разгаре», — сообщил старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

На Ямале сейчас находится 14 особо охраняемых природных территорий — это более 10% от общей площади региона.