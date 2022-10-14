Москва, , 18:29 — REGNUM Бандеровские боевики не смогли переправить через реку Ингулец колонну военной техники: ВС РФ уничтожили её, ударив высокоточными ракетами ЛМУР воздушного базирования. Это произошло на Николаево-Криворожском направлении.

Уничтожение колонны техники ВСУ вооруженными силами РФ (с) Министерство обороны РФ

Удар был нанесён по боевым машинам с ударного вертолёта Ми-28, находящегося на расстоянии 15 км, так что вертолёт оставался совершенно незамеченным, при том что экипаж мог отчётливо наблюдать противника с помощью тепловизионных устройств, сообщают РИА Новости, прилагая видео.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, на николаево-криворожском направлении бандеровцы предприняли несколько неудачных атак в направлении Херсонской области.

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