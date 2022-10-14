Ардатовский район, Нижегородская область, , 18:27 — REGNUM По факту получения травмы сотрудницей зоопарка в Балахне возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Львица

По предварительным данным, 13 октября в ходе расчистки вольера с хищниками женщина оказалась в непосредственной близости к животному, в результате львица напала на 47-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована, за ее жизнь врачи продолжают бороться.

«В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников зоопарка, ответственных за соблюдение требований безопасности и допустивших травмирование сотрудницы будет дана юридическая оценка», — подчеркнули в управлении.

ИА REGNUM напоминает, на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия в результате нападения медведя были серьёзно травмированы две женщины. Медведь напал на женщин на одной из туристических лесных троп. Прибывшая по вызову полиция обнаружила на месте инцидента двух женщин в бессознательном состоянии. Медведя, который находился поблизости от места нападения, застрелили.