Екатеринбург, 14 октября 2022, 18:23 — REGNUM В крупном пожаре на улице Аппаратная в Екатеринбурге пострадал мужчина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл 14 октября. По предварительным данным, арендодатель помещений получил ожоги трёх процентов площади тела. Эта информация ещё будет уточняться. Мужчина доставлен в больницу.

В ведомстве добавили, что по факту травмирования человека началась доследственная проверка. Её ход взят на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 14 октября. Его площадь достигла почти 4 тыс. кв метров.

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