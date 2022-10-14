Москва, 14 октября 2022, 18:51 — REGNUM Власти Москвы объявят конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для медучреждений города. Информация об этом опубликована на сайте мэра Москвы.
Согласно условиям контракта, победитель конкурса будет обязан в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели, в которое вложит не менее 250 млн рублей. Власти Москвы, в свою очередь, гарантируют приобретение 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы и хирургические столы. Общая сумма закупок составит не менее 5,1 млрд рублей.
Ранее столица закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 млрд рублей. Лекарственные средства и медизделия в рамках офсетных контрактов для Москвы поставляют ЗАО «Биокад» и ООО «Гемамед».
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