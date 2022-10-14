Москва, 14 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Власти Москвы объявят конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для медучреждений города. Информация об этом опубликована на сайте мэра Москвы.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

Согласно условиям контракта, победитель конкурса будет обязан в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели, в которое вложит не менее 250 млн рублей. Власти Москвы, в свою очередь, гарантируют приобретение 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы и хирургические столы. Общая сумма закупок составит не менее 5,1 млрд рублей.

Ранее столица закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 млрд рублей. Лекарственные средства и медизделия в рамках офсетных контрактов для Москвы поставляют ЗАО «Биокад» и ООО «Гемамед».