Киев, , 18:32 — REGNUM Энергоснабжение территорий, подконтрольных Киеву, стабилизировано после российских ракетных ударов, заявил 14 октября премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль.

Энергетика бывшей УССР Иван Шилов © REGNUM

По его словам, с 13 октября перестал применяться график принудительных ограничений потребителей и можно заявлять о стабильной работе энергосетей.

При этом Шмыгаль заявил, что жители территории бывшей УССР должны добровольно ограничить потребление электроэнергии, так как пропускная способность энергетических магистральных сетей остаётся сниженной из-за значительных разрушений после ракетных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10–12 октября Вооруженные силы России нанесли серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре территории бывшей УССР.

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