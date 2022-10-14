14 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что, начав специальную военную операцию на территории б. УССР, Российская Федерация ведет «крестовый поход» против либеральной демократии, международного порядка, а также — свободы и прогресса.

Оксана Переможенко, , 19:29 — REGNUM Начав специальную военную операцию на территории б. УССР, Российская Федерация ведет «крестовый поход» против либеральной демократии, международного порядка, а также — свободы и прогресса. Соответствующее заявление 13 октября сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Российское руководство ведёт эту войну как «часть большого крестового похода» и борется против либеральной демократии, международного порядка, основанного на правилах, против свободы и прогресса», — приводит слова немецкого канцлера Handelsblatt.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что если под «либеральной демократией» скрываются колонизация и грабеж, реванш фашизма, то да, Шольц прав. Другие напомнили, что киевский режим не захотел понимать «язык дипломатии».

«Если колонизация и грабеж — [это] либеральная демократия, то ДА! Мы против!» — отметила Оксана.

«Оставили бы они свою «либеральную демократию» себе и не лезли с нравоучениями к нам… Мы же у них эту «ценность» не отнимаем, просто на наших улицах она не нужна», — добавила Агния.

«А в ЕС и НАТО есть демократия?» — задалась вопросом Оксана.

«Если на либеральной демократии креста нет (а это именно так и никак иначе), то вести против неё крестовый поход сам Бог велел», — отреагировал Сергей К.

«Шольц начал что-то подозревать? Ну надо же!» — иронизирует Дмитрий.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все правильно, они считают себя небожителями с крылышками на планете Земля, правда, после Америки, а мы для них как были быдлом, так и остались», — добавил Алексей Я.

«Нужно понимать, что под «либеральной демократией» подразумевается реванш фашизма…» — комментирует Александр В.

«По сути, война против сатанистов, крестовый поход. Он прав», — написал Андрей З.

«Против фашизма вашего, который у вас в ЕС насаждает главный мировой фашист — США», — отреагировала Валерия Б.

«С ними (вероятно, речь о киевском режиме — О. П.) пытались разговаривать на языке дипломатии, но гопники во главе с гегемоном воспитаны по-другому. Вот и пришлось перейти на более понятный для них «язык». Жаль, что на [территории бывш. УССР] разучились адекватно воспринимать реальность, или желание понравиться гегемону настолько велико?» — не понимает Вячеслав Л.

«А я полностью с ним согласен, просто либеральная демократия — это сегодня такой четвертый рейх», — добавил Игорь С.

«Вообще при чем здесь [киевский режим]?.. Мы [ведем военные действия] за наших… людей, говорящих на русском, помнящих дедов и прадедов — — победителей в Великой Отечественной войне, за право свои ценности не разменивать на всякое *овно, за свою веру, за свою культуру!» — подытожила Татьяна Анатольевна.

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