Екатеринбург, , 18:16 — REGNUM К тушению крупного пожара на улице Аппаратная в Екатеринбурге привлекли пожарный поезд. Об этом сообщили журналистам в свердловском управлении МЧС.

Пожар Dave Hogg

Всего в борьбе с огнём задействованы 132 человека. Также привлечены 38 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 октября в Екатеринбурге загорелся ангар с пластиковой продукцией. Его площадь составила почти 4 тыс. кв метров.

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