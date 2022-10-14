Екатеринбург, 14 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. К тушению крупного пожара на улице Аппаратная в Екатеринбурге привлекли пожарный поезд. Об этом сообщили журналистам в свердловском управлении МЧС.

Dave Hogg Пожар

Всего в борьбе с огнём задействованы 132 человека. Также привлечены 38 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 октября в Екатеринбурге загорелся ангар с пластиковой продукцией. Его площадь составила почти 4 тыс. кв метров.