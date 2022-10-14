Владимир, 14 октября 2022, 18:12 — REGNUM Первый региональный участок трассы М-12, дублёр Южного объезда города Владимира, запущен 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Скоростной участок соединяет трассу М-7 в районе станции Колокша с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный. Для автолюбителей открыто 26 км новой четырёхполосной дороги, где можно двигаться без светофоров и остановок. Проезд платный — для легковых автомобилей он составит 104 рубля, для грузовиков 312 рублей. Оплату можно произвести через мобильное приложение или на сайте Автодора.
Открытие скоростного участка позволит разгрузить Южный обход Владимира и приступить к его ремонту.