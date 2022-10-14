Владимир, 14 октября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Первый региональный участок трассы М-12, дублёр Южного объезда города Владимира, запущен 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Телеграм-канал Александра Авдеева Автомобильная развязка

Скоростной участок соединяет трассу М-7 в районе станции Колокша с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный. Для автолюбителей открыто 26 км новой четырёхполосной дороги, где можно двигаться без светофоров и остановок. Проезд платный — для легковых автомобилей он составит 104 рубля, для грузовиков 312 рублей. Оплату можно произвести через мобильное приложение или на сайте Автодора.

«Путь от Москвы до Владимира сократится на час. Скорость летом — 130 км/ч, зимой — 110 км/ч. Рамки с камерами и датчиками определяют габариты авто и его номерной знак. Хочу выразить благодарность за новую дорогу президенту и правительству РФ, ГК «Автодор» и всем, кто трудился на её строительстве», — отметил губернатор Александр Авдеев.

Открытие скоростного участка позволит разгрузить Южный обход Владимира и приступить к его ремонту.