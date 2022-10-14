14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Валерий Ходячий, , 19:29 — REGNUM После того как зарубежные СМИ сообщили о том, что США будут давить на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью проведения переговоров с российской стороной в случае затягивания конфликта на территории бывш. УССР, мир затаил дыхание. Появился маленький лучик надежды на то, что конфликт действительно может завершиться в ближайшее время.

Запад против России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Однако мечты простых обывателей социальных сетей разбились вдребезги, когда президент США Джо Байден отказался от встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии в ноябре.

«Планов по встрече с Владимиром Путиным на G20 нет, как и вообще планов провести беседу с Путиным на этом уровне в настоящее время. Президент [Байден] не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлем и Россией как обычно с учетом того, что происходит на территории б. УССР в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга.

Отметим, что ранее Байден в интервью телекомпании CNN заявил о возможной встрече с российским лидером, подчеркнув, что решение о её проведении «будет зависеть от того, о чём он [Путин] хочет поговорить».

Кирби подчеркнул, что если президент России захочет поговорить об американской баскетболистке Бритни Грейнер, которая в настоящее время находится в заключении в России, то Байден рассмотрит предложение о встрече.

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия не отказывается от любых полезных международных контактов, но и не навязывает такие встречи партнерам, в том числе и США.

«Россия, мы никогда не отказываемся от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем», — подчеркнул Ушаков.

«Но если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы, как говорится, себя не навязываем», — добавил представитель Кремля, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о том, что тот не намерен встречаться с российским лидером на полях саммита G20 в Индонезии.

«Пусть встретятся и поговорят», — призывает hj46***.

«Байден… незрелый политик, который просто хочет быть популярным, а не лидером страны», — отмечает gkr9***.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть встретятся, а мы посмотрим, что будет дальше», — пишет imye***.

«Байден, похоже, намеренно разжигает войну. Он просто жаждет разрушить мировую экономику», — предполагает vvan***.

«Байдену не следует заниматься политикой, я бы предпочел, чтобы президентом был Обама», — высказывает свое мнение ksli***.

«Что могут сделать США, если Штаты на 70% зависят от Коммунистической партии Китая?» — недоумевает kahn***.

«До встречи на промежуточных выборах», — смеется seom***.

«Байден, который типа не вмешивается, продолжает поставлять Киеву оружие и выделять им деньги! Судя по всему, Путин хочет завершить конфликт, а Зеленский всячески подталкивает Европу к войне, ядерной войне!» — пишет my70***.

«США — это та страна, которая больше всех выигрывает от этого конфликта», — утверждает kkcc***.

«Это психологическая атака. Во времена правления Трампа ряд китайских экспертов предсказывал, что с Байденом будет сложнее вести дела, чем с ним», — вспоминает pxh3***.

«Старый и упрямый…» — отмечает will***.

«Американцы злятся на Байдена! Из-за него цены взлетели до небес. Может, Байден — Троянский конь, призванный уничтожить США?» — высказывает интересную мысль my70***.