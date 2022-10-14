14 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Решение ЦИК Боснии и Герцеговины начать пересчёт голосов на выборах президента Республики Сербской до момента официального провозглашения победителя свидетельствует о том, что сценарий цветной революции в сербской автономии в рамках БиГ уже задействован. За этим сценарием стоят Запад и власти в Сараево.

Татьяна Стоянович, , 21:12 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины начала пересчёт бюллетеней на выборах президента Республики Сербской 2 октября, несмотря на то, что окончательные результаты голосования так и не были объявлены. Это решение, которое очевидно расходится с законодательством БиГ, было принято не только под давлением оппозиции и кандидата в президенты от Партии демократического прогресса Елены Тривич, но также под влиянием посольств влиятельных государств Запада. Такое мнение ИА REGNUM высказали эксперты из Республики Сербской и Сербии.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам профессора факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактора внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджи Трифковича, прежде всего, нужно понимать, что ЦИК БиГ не является нейтральным, техническим органом, который надзирает за проведением избирательного процесса.

«Это не сервис, защищающий интересы избирателей, это самое настоящее политическое тело, как мы могли убедиться уже не один раз в прошлом. Более того, это политический орган, задачей которого является выполнение задач мусульманского истеблишмента в Сараево», — отметил Трифкович.

ЦИК в Боснии и Герцеговине не функционирует как аналогичные органы в других странах, в чей состав, по правилам, должны входить политически нейтральные личности, не допускающие того, чтобы их возможные политические пристрастия влияли на их работу в рамках комиссии, продолжил эксперт. Очевидно, что интерес ЦИК БиГ состоит в том, чтобы оспорить победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской, вызвать кризис в автономии и дать дополнительный аргумент оппозиции, которая уже провозгласила победу 2 октября вечером, не имея на это никаких эмпирических оснований, полагает Трифкович.

Милорад Додик Официальное интернет-представительство президента России

Срджа Трифкович В чем суть проблемы? Суть в том, что Сараево через действия Центральной избирательной комиссии может извлечь определенный политический капитал из того простого факта, что сама Республика Сербская за 30 лет своего существования не достигла внутренней консолидации. Она подвергается давлению с разных сторон, в том числе со стороны бошнякского истеблишмента, который так и не смирился с существованием Республики Сербской и называет её «геноцидным образованием». Давление также исходит от иностранных государств, которые вечно выступают за создание какой-то «функциональной» и «гражданской» БиГ, что в переводе значит — за централизацию страны и доминирование мусульман. Но несмотря на это, Республика Сербская все ещё не сплотилась изнутри, чтобы приобрести иммунитет к таким формам давления.

По словам эксперта, вызывает сожаление тот факт, что оппозиция в Республике Сербской готова сотрудничать «с самим чертом» — то есть, с представителями так называемого международного сообщества, каким является, например, спецпредставитель США Габриэль Эскобар, или с официальным Сараево, лишь бы отстранить от власти Милорада Додика и его коалицию.

«Но я не верю, что это им удастся. Разница в 30 000 голосов между Додиком и его конкуренткой Тривич слишком значительная для того, чтобы ЦИК просто так провозгласил выборы недействительными. Но все эти действия предпринимаются для того, чтобы заранее ослабить позицию Додика в момент, когда перед ним и перед Республикой Сербской стоит ряд новых вызовов. Поэтому не удивляет то, что Додик на днях поспешил в Будапешт, чтобы от лидера одной из стран ЕС — венгерского премьер-министра Виктора Орбана — принять поздравления и получить поддержку. Неважно, что этот лидер в рамках ЕС и сам является чёрной овцой», — считает Трифкович.

Виктор Орбан VOX España

Отвечая на вопрос, действительно ли существует определенное похолодание в отношениях между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, Тифкович заявил, что это на самом деле так, но речь идёт о кризисе исключительно в личных отношениях двух лидеров.

«Это можно сравнить с кризисом в отношениях между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, который произошёл года три назад. Я считаю, что когда ситуация наладится, политический Белград, вернее, Александр Вучич поймет, что ему лучше продолжить партнерские отношения с тем, кого он хорошо знает, то есть с Додиком, чем «экспериментировать» с неопытной дамой, такой, как Елена Тривич», — подытожил Срджа Трифкович.

По мнению сербского политолога Александра Павича, ситуация вокруг повторного подсчета голосов на выборах президента Республики Сербской предельно опасна, так как пересмотр итогов голосования и отнятие победы у Милорада Додика может вызвать серьезный кризис в автономии.

«Я уверен, что ни Додик, ни правящая коалиция не согласились бы с этим, так как вся процедура пересчёта голосов на самом деле незаконна. ЦИК БиГ нарушил собственные правила. Очевидно, что это было сделано при поддержке посольств иностранных государств — американского, британского, а также при поддержке представительств ЕС и ОБСЕ в БиГ», — отметил Павич.

По словам эксперта, повторный подсчёт голосов был «планом Б», который влиятельные страны Запада придумали для выборов в БиГ.

«Елене Тривич скорее всего захотелось стать новой Тихановской в Республике Сербской. «Планом А» было провозглашение победы со стороны оппозиции в ночь после выборов с выходом большого количества протестующих на улицы. Но этот план провалился по двум причинам. Во-первых, отрыв Додика от Тривич был довольно большой, во-вторых, немного людей вышло на улицы. Поэтому на следующий день какая-то делегация партии Елены Тривич направилась в посольство Великобритании. Об этом сообщили СМИ, и посольство эту информацию не опровергало», — рассказал Павич.

Елена Тривич Цитата из видео «TSD Intervju Jelena Trivic»

По его мнению, тогда и был задействован «план Б», который подразумевает пересчёт голосов. И это было незаконное решение, так как ЦИК должен был сначала опубликовать окончательные результаты выборов, потом рассмотреть жалобы и только по истечении срока рассмотрения жалоб принять решение, пояснил политолог.

Кристиан Шмидт и власти в Сараево воспользуются этим для того, чтобы расшатать сербскую автономию изнутри. В любом случае то, что сейчас происходит, — это сценарий цветной революции. Александр Павич Если оппозиция будет настаивать на том, что победителем является Тривич, это может вызвать затяжной кризис в Республике Сербской и раздел в обществе. Фактически будет создана атмосфера цветной революции, что очевидно и является целью Запада. Но не исключено, что произойдет следующее — оппозиция не признает результат пересчёта голосов и потребует повторных выборов. Додик уже заявил, что он на это не пойдет. Это станет началом «смутного времени» в Республике Сербской. Непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в БиГи власти в Сараево воспользуются этим для того, чтобы расшатать сербскую автономию изнутри. В любом случае то, что сейчас происходит, — это сценарий цветной революции.

По словам эксперта, эта цветная революция отличается от того, что обычно подразумевается под данным понятием, тем, что оппозиция не смогла вывести достаточное количество граждан на улицы, так как не пользуется особой поддержкой среди населения.

«Партия Елены Тривич получила менее 10% голосов на парламентских выборах. Сербская демократическая партия получила около 15% голосов, но их кандидат Мирко Шарович убедительно проиграл Жельке Цвиянович на выборах в Президиум БиГ. «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика и Жельки Цвиянович получил около 63% голосов — это больше, чем вся прозападная оппозиция вместе получила на парламентских выборах. При таком раскладе нереально считать, что Додик проиграл Тривич», — подытожил Александр Павич.