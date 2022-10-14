Ижевск, , 18:06 — REGNUM В отношении двух жителей Удмуртии, которые обвинялись по статье о незаконном производстве наркотических средств, приговор вынесен Верховным судом республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наркотики, изъятые у задержанных МВД России

Установлено, что в январе текущего года обвиняемые вошли в состав преступной группировки, которая занималась незаконным производством наркотических средств. В одном из населенных пунктов Можгинского района был приобретен дом, в котором организовали нарколабораторию со специальным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и химическими компонентами.

Обвиняемые незаконно произвели около 5,5 кг синтетических наркотических средств, планируя в дальнейшем сбыть «продукцию». В апреле их действия были пресечены правоохранителями, наркотики изъяты из незаконного оборота.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде 15 лет и 15 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого и особого режимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Удмуртии сотрудники управления наркоконтроля МВД и члены спецподразделения «Гром» задержали ранее судимого жителя Ижевска. В ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено оборудование, различные реактивы и наркотические вещества разной степени готовности. Их масса составила исторически рекордные для региона 140 кг.

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