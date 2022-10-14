Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Перехватывающие парковки в Санкт-Петербурге могут стать многоуровневыми паркингами, такую возможность рассматривают городские власти, сообщил 14 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Администрация Санкт-Петербурга Перехватывающая парковка у станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге

По его словам, строительство многоуровневых стоянок начнется с социального проекта — у перехватывающих парковок вблизи станций метро.

«Например, стоянка у станции «Парнас» востребована на 120%. Огромное количество людей приезжают на станцию, оставляют автомобиль и едут в центр на метро. Поэтому, конечно, там целесообразно делать большую многоуровневую перехватывающую стоянку», — сказал чиновник.

Отметим, что в Петербурге активно развивают зону платной парковки. С 1 сентября полностью платным для стоянки стал Центральный район, в связи с чем эксперты фиксируют существенное снижение трафика. Средняя запаркованность в зоне платной парковки составляет 70%. Таким образом, треть всех мест свободна для автомобилистов. На 15% сократилось количество ДТП в платной зоне, отметил Курдяев.