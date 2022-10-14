Ижевск, , 17:57 — REGNUM В настоящее время 21 ученик школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба в конце сентября, проходят лечение в санатории «Ласточка». Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Детский круглосуточный стационар в Обнинске снова начал работу. Admobninsk.ru

На следующей неделе бесплатная санаторно-курортная смена примет еще 60 человек.

Для детей в санатории предусмотрены: наблюдение психологов; осмотры общих и узких специалистов; лечебная физкультура и массаж; физиолечение; бассейн.

В стационарах остаются 10 человек, пострадавших при стрельбе, уточнила Пинчук. Один ребенок находится в Республиканской детской клинической больнице. Девять человек, включая двух взрослых, продолжают лечение в медицинских центрах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего при стрельбе 26 сентября ранения получили 23 человека. 17 человек, включая 11 детей, погибли. Некоторые учащиеся после трагедии намерены сменить учебное заведение. Ряд родителей хочет перевести детей на домашнее обучение.

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