Волгоград, 14 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Условия размещения мобилизованных граждан в учебном центре Минобороны РФ улучшили власти Волгоградской области, заявили 14 октября в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Прачечная

Для военнослужащих обустроили прачечную — закупили стиральные машины, напольные сушилки для белья, в палатках установили тепловые пушки. По поручению губернатора Андрея Бочарова, в полевом клубе на территории учебного центра организовали работу представителя областного военкомата. Теперь мобилизованные ежедневно могут получить консультации, в том числе в части получения денежного довольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона посетил учебный центр 7 октября и раскритиковал работу военкоматов за отсутствие должного информирования резервистов.