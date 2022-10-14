Москва, 14 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к московскому военкому Максиму Локтеву и прокурору Денису Попову за разъяснениями в связи с «облавами» на призывников.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владислав Даванков

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«В Москве начались облавы на призывников? Очевидцы говорят: да. Власти утверждают: ничего такого нет. А что мы видим? Просто люди в форме вышли погулять у метро? Обратился к столичному военкому Максиму Локтеву и прокурору Денису Попову за разъяснениями», — отметил Даванков в телеграм-канале.

«Щёлковская, Бутово, Перово, Новокосино, Марьина Роща. Кто эти люди в форме? Самозванцы или нет? Как можно вручить повестку первому встречному, если по закону эта процедура должна быть адресной? Если действия этих рекрутеров незаконны, почему их не задерживают?» — задает вопросы парламентарий.

Он напомнил, что когда в России объявили частичную мобилизацию, военкомы начали грести всех подряд.

«Теперь люди видят раздачу повесток у метро, а им говорят: не верьте своим глазам. Недоверие к власти в нашей ситуации опасно. Скажете правду, и люди поймут. Продолжите называть чёрное белым — общество взорвётся», — уверен депутат.

«Если власти не будут следовать закону, как они смогут требовать этого от людей? Ответом на беззаконие в ходе призыва станет массовое уклонение и выезд за границу. Не такие задачи поставил президент. Так давайте оставаться в рамках закона. Тогда будет взаимное доверие власти и народа», — подчеркнул Даванков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военный комиссариат Москвы опровергает сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. Военный комиссариат напоминает, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.