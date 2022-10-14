Москва, , 18:02 — REGNUM Итоги II Международной олимпиады по финансовой безопасности подвёл 14 октября в рамках рабочей поездки на федеральную территорию «Сириус» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

Вице-премьер встретился с иностранными участниками состязаний, провёл итоговое заседание организационного комитета, где обсуждались итоги и перспективы развития молодёжного движения в рамках олимпиады по финансовой безопасности.

В ходе встречи со студентами из Индии, Бразилии, ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана чиновник ответил на вопросы финалистов. Студенты из ЮАР интересовались возможностями получения образования в РФ и дальнейшего трудоустройства, бразильцы — развитием центров изучения русского языка в их стране, а студенты из Армении — об участии школьников из стран СНГ в олимпиаде.

Дмитрий Чернышенко «Я во всех странах-участницах олимпиады бывал много раз. Я уверен, что вам тоже понравится здесь быть, и вы будете приезжать ещё и рассказывать друзьям, что такое современная Россия — технологичная, умная и открытая. Инициатива участия иностранных школьников крайне актуальна и сейчас прорабатывается организаторами и индустриальными партнёрами олимпиады».

Чернышенко пригласил молодёжь присоединиться к новому международному фиджитал-движению. И предложил приехать на первые в мире «Игры будущего», которые сочетают классические спортивные дисциплины и киберспорт. Они пройдут в Казани в 2024 году.

Дмитрий Чернышенко «Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили большой интерес к расширению программы олимпиады. Ребята пообещали быть нашими послами и продвигать международное движение по финансовой безопасности в своих странах. Также мы договорились, что они будут проводить в своих странах олимпиадные мероприятия среди школьников, чтобы те в следующем году тоже могли принять участие в этой очень важной деятельности по достижению международной финансовой безопасности».

Чинвник провёл итоговое заседание оргкомитета, в котором приняли участие, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель совета федеральной территории, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Юрий Чиханчин «В целом задачи Олимпиады можно считать выполненными. Мы очень рады, что олимпиадное движение так активно развивается не только в России, но и на международном уровне. В частности, у нас в стране количество школьников, которые приняли участие в уроке по финансовой безопасности, выросло до 2,1 млн из более чем из 26 тыс. школ. В отборочный тур было подано около 40 тыс. заявок от школьников и студентов. А на финальной неделе для участников провели более 50 панельных дискуссий, мастер-классов и ролевых игр. Больше 300 ребят приняли участие в экскурсиях, в спортивных состязаниях по минифутболу, стритболу, перетягиванию каната, сдаче нормативов комплекса ГТО. Каждый вечер шли соревнования по киберспорту. Программа получилась по-настоящему яркой и насыщенной, уверен, ребята получили незабываемые впечатления».

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