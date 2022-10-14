Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM Более 1,7 тыс. мирных жителей Запорожья и Херсонщины готова принять Ростовская область. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 14 октября.

«Регион готов принять более 1,7 тысячи человек, разместить их в 27 ПВР на территории области. В настоящее время данных о количестве прибывающих еще не поступило», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до 10 тысяч детей со взрослыми из Херсонской области.