Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM Ростовские библиотеки проводят акцию по сбору книг для библиотек Запорожской области. Об этом 14 октября в своём телеграм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

В поисках книги Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Неравнодушные ростовчане передали уже более 1,5 тыс. экземпляров художественных и научно-образовательных книг, детской литературы, сказок, русской классики и собраний советских писателей», — уточнил он.

Книгохранилища Ростова-на-Дону продолжают сбор книг. Участие в акции может принять каждый желающий.