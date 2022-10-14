Екатеринбург, 14 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Площадь пожара в ангаре Екатеринбурга возросла до 4 тыс. квадратных метров. Об этом журналистам сообщили в свердловском главке МЧС.

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К месту происшествия стянули 32 единицы спецтехники, в том числе пожарный бронепоезд и поливомоечные машины. Пожар продолжают тушить 109 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге загорелся ангар с пластиком. Площадь возгорания возросла с 800 до 4 тыс. квадратных метров. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлениям. Для руководства тушением пожара на место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.