Москва, 14 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Организованность частичной мобилизации в Москве отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

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«Хотел бы отметить организованность и слаженность в частичной мобилизации, которая проходит сейчас в Москве. Этот вопрос держит на личном контроле Сергей Семёнович Собянин», — отметил Картаполов в телеграм-канале.

Парламентарий призвал тщательно проверять все факты.

«К сожалению, в настоящее время некоторые политические деятели, включая отдельных депутатов Государственной думы, не разобравшись в ситуации, доносят до общественности информацию, не соответствующую действительности, и делают общие выводы на основании отдельных зачастую недостоверных фактов», — указал Картаполов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве на станциях метро Щёлковская, Бутово, Перово, Новокосино, Марьина Роща фиксировалась раздача повесток, позже уточнялось, что раздавались некие флаеры.