Москва, , 18:01 — REGNUM Новый сервис запущен на цифровой платформе «Мой экспорт», сообщили 14 октября в пресс-службе проекта.

Платформа создана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Она позволяет найти эксперта, который не только поможет организовать и провести бизнес-миссию, но и подберёт потенциальных партнёров и обеспечит переговоры с ними.

Комментируя это новшество, управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан сообщила:

«Проведение бизнес-миссий» — это комплексная услуга, доступная на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта», основная цель которой — поиск и подбор потенциальных покупателей и организация встреч с ними. Это можно сделать в разных форматах — очном, онлайн или гибридном. Если экспортёр захочет, он может заказать дополнительные услуги, такие как аренда, застройка площадки для переговоров, организация последовательного или синхронного перевода и многое другое».

Отмечается, что бизнес-миссию можно организовать в любой стране. Зависит выбор исключительно от потребностей экспортёра. Услуга будет особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса и для начинающих экспортёров, не имеющих в своем распоряжении специальных отделов, которые занимаются организацией мероприятий и поиском партнёров.

Подробнее о торговле за границей и увидеть вживую последние российские разработки можно будет на международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится в Центральном манеже в Москве с 20 по 22 октября.