Ульяновск, , 17:45 — REGNUM Жителя Ульяновской области обвиняют в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух младенцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, 29 июля 2022 года на трассе М-5 «Урал» при выполнении маневра 63-летний ульяновец, управляя автомобилем Renault Kaptur в состоянии алкогольного опьянения, допустил на полосе встречного движения столкновение с машиной марки «ВАЗ-21 213».

В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажиры отечественного автомобиля, в том числе двое младенцев. От полученных травм дети погибли на месте происшествия и в учреждении здравоохранения.

Обвиняемому грозит тюремный срок от 8 до 15 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил уголовное дело по факту аварии, которая произошла 21 августа около 14:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. Предварительно полиция установила, что на ремонтируемом дорожном участке водитель большегруза не затормозил заблаговременно и наехал на микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении. В результате микроавтобус, перевозивший жителей Киргизии, зажало между двумя фурами. На месте ДТП погибли 16 человек, еще трое пострадали.

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