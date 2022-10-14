Вашингтон, , 18:12 — REGNUM США могут предоставить право на получение гуманитарной визы мигрантам других национальностей после того, как на этой неделе они пообещали выдать 24-м тысячам венесуэльцев данные документы, сообщает 14 октября Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Ранее 13 октября президент США Джо Байден заявил, что планирует разрешить въезд в страну десяткам тысяч просителей убежища из Венесуэлы, спасающимся от экономического и гуманитарного кризиса в своей стране. Те, кто получит визу в рамках данной программы, будут доставлены в США по воздуху. При этом Штаты пообещали высылать в Мексику тех мигрантов, кто будет пойман при попытке незаконного пересечения границы по суше.

Ранее агентство Reuters написало о том, что правительство Мексики пытается сдерживать нелегальную миграцию на американских территориях в преддверии выборов в Конгресс Соединенных Штатов.

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