Скопье, 14 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 14 октября на заседании форума, посвященного интеграции страны в ЕС, заявил, что этот процесс не может быть целью и приоритетом какой-то одной политической группы.

Facebook.com Стево Пендаровски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал евроинтеграцию «национальным проектом, который поддерживают все политические партии с момента обретения Македонией независимости и до сегодняшнего дня».

Пендаровский призвал все заинтересованные стороны, как в правящей коалиции, так и в оппозиции, конструктивно участвовать в этом процессе и способствовать его плавному ходу.

Пендаровски заявил, что, несмотря на снятие действовавшего два года болгарского вето на начало переговоров о вступлении страны в ЕС, «в данный момент мы не можем исключить возможность новых провокаций со стороны политических субъектов с анахроничными взглядами, а также беспринципных и по сути неевропейских требований, которые будут нарушать стандарты нашей идентичности».

С учетом этих рисков, президент отметил, что, хоть Болгария и требует от Северной Македонии включения упоминания о болгарском национальном меньшинстве в Конституцию страны, для принятия таких решений и «для продолжения переговоров необходим национальный консенсус по конституционным изменениям и тому, что еще нам придется сделать во имя европейского будущего».

Пендаровски призвал действовать в этом направлении «планомерно и без спешки», «столько, сколько будет необходимо, чтобы в теле македонской нации не открылись новые раны».