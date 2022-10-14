Бишкек, 14 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Коррупция» против бывшего председателя Верховного суда Ферузы Джамашевой, её экс-заместителей и ещё троих судей. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Их подозревают в незаконном выводе из госсобственности и легализации ранее национализированных коттеджей и квартир на территории пансионата «Аврора Плюс», расположенного на побережье озера Иссык-Куль.

В ведомстве отмечают, что в мае 2010 года Декретом Временного правительства Киргизии был национализирован и передан государству земельный участок площадью 10 гектаров на территории санатория «Иссык-Куль — Аврора» с 97 объектами недвижимости, принадлежавших членам семьи Курманбека Бакиева (второй президент Киргизии, свергнут в апреле 2010 года во время «Апрельской революции») и его близкому окружению.

Однако впоследствии суды трёх инстанций вынесли заведомо неправосудных решения о выводе этой недвижимости из собственности государства. При этом установлено, что судьи в виде взяток получили от заинтересованных лиц дорогостоящие коттеджи и квартиры в «Авроре Плюс», а также особо крупные суммы денежного «вознаграждения».

Также за оказание содействия в выводе из государственной собственности национализированного имущества взятки в виде коттеджей и квартир на территории этого курорта получили члены Временного правительства Киргизии и депутаты республиканского парламента.

В результате их противозаконных действий государству нанесён ущерб в размере 500 млн сомов (382 млн рублей).