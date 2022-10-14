Москва, , 17:29 — REGNUM В условиях специальной военной операции следует увеличить расходы на оборону еще на 1 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Надо добавить один триллион на содержание Вооруженных сил и один триллион на национальную экономику», — сказал Гусев на заседании комитета Госдумы по регламенту.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что расходы по статье «Вооруженные силы» в 2022 году составили 3,6 трлн рублей, проектом федерального бюджета на 2023 год предлагается установить размер финансирования на уровне 2,5 трлн рублей. То есть наблюдается снижение финансирования на 1,1 трлн рублей — в 1,5 раза.