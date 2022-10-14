Сочи, Краснодарский край, 14 октября 2022, 18:00 — REGNUM Вклад участников нацпроекта «Производительность труда» в рост ВВП России приближается к 400 млрд рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе проекта.
Об этом было объявлено на федеральном форуме «Производительность 360», состоявшемся в городе Сочи. В мероприятии, которое проходило в четвёртый раз, участвовали более тысячи представителей бизнеса, органов власти, также ведущих экспертов в сфере повышения производительности труда.
Пленарная сессия открылась с приветственного слова российского президента Владимира Путина, который назвал этот форум авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с ростом производительности труда — одного из ключевых факторов развития экономики.
Министр экономического развития страны Максим Решетников подвёл итоги трёхлетней реализации нацпроекта, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Порядка четырёх тысяч компаний из 78 регионов уже вступили в нацпроект, ещё две тысячи подали заявки на участие.
Многие субъекты, видя эффекты от проекта, помогают наращивать темпы — дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные.
Напомним, нацпроект «Производительность труда» запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более четырёх тысяч предприятий. Задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.