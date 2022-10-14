Сочи, Краснодарский край, 14 октября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Вклад участников нацпроекта «Производительность труда» в рост ВВП России приближается к 400 млрд рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе проекта.

Duma.gov.ru Максим Решетников

Об этом было объявлено на федеральном форуме «Производительность 360», состоявшемся в городе Сочи. В мероприятии, которое проходило в четвёртый раз, участвовали более тысячи представителей бизнеса, органов власти, также ведущих экспертов в сфере повышения производительности труда.

Пленарная сессия открылась с приветственного слова российского президента Владимира Путина, который назвал этот форум авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с ростом производительности труда — одного из ключевых факторов развития экономики.

Владимир Путин «Сегодня нам предстоит форсировать модернизацию всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, решать масштабные проблемы, связанные с импортозамещением, готовить квалифицированные кадры, создавать новые рабочие места — с достойной оплатой труда. При этом отмечу — все эти задачи должны решаться на передовой научной, технологической, образовательной базе — с учетом лучшего отечественного и мирового опыта. Вот почему так значимы консолидированные усилия всех участников национального проекта «Производительность труда».

Министр экономического развития страныМаксим Решетников подвёл итоги трёхлетней реализации нацпроекта, который курирует первый заместитель председателя правительстваАндрей Белоусов. Порядка четырёх тысяч компаний из 78 регионов уже вступили в нацпроект, ещё две тысячи подали заявки на участие.

«Половина участников нацпроекта уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% — выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем государство инвестировало в национальный проект за время реализации. То есть нацпроект давно окупился с точки зрения инвестиций государства. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 млрд рублей». Максим Решетников

Многие субъекты, видя эффекты от проекта, помогают наращивать темпы — дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более четырёх тысяч предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.