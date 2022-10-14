Бишкек, , 17:27 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года Киргизия продала в страны Европейского союза 57,5 тысячи тонн угля за $3 млн 260 тысяч (207 млн рублей), передаёт госагентство «Кабар».

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего топлива закупила Румыния — 38 602 тонны по цене $57,7 (3 665 рублей) за тонну. В Польшу поставили около 17 110 тонн киргизского угля по $51,8 (3 290 рублей) за тонну.

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В Латвию экспортировали 1 787 тонн, а в Чехию — лишь 20 тонн. Для обеих стран средняя цена составила $80 (5 080 рублей) за тонну.

Также стало известно о том, что самым активным покупателем угля из Киргизии стал Узбекистан, куда в период с января по август нынешнего года продал 313 110 тонн твёрдого топлива по средней цене в $31,7 (2 010 рублей) за тонну.

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