Ворсино, Калужская область, , 17:25 — REGNUM Новая производственная линия калужского завода компании «Натюрель» запущена 14 октября на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». Новое предприятие по выпуску нетканого полотна, используемого в косметическом и медицинском производстве, построено всего за два года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Новое предприятие по выпуску нетканого полотна, используемого в косметическом и медицинском производстве arrko.ru

В строительство нового завода вложено 3,4 млрд рублей инвестиций. С выходом предприятия на полную производственную мощность будет создано 250 рабочих мест. Предприятие спроектировано и построено как современное экологически безопасное производство, практически безотходное, поэтому может служить образцом и задавать самые высокие стандарты качества в отрасли.

ООО «Натюрель» входит в состав группы «ЗетХолдинг». Это ведущий производитель и поставщик гигиенической и косметической продукции под собственными брендами и торговыми марками заказчиков. Калужское подразделение группы станет крупнейшим и самым современным производством нетканого полотна в России. Локализация производства позволит обеспечить отрасль высококачественной продукцией калужского производства.

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