Пенза, , 17:22 — REGNUM К административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики привлекли 30-летнего жителя Пензы. Об этом 14 октября сообщает прокуратура Пензенской области.

Штраф Uriston.com

Установлено, что на созданной пензенцем странице в соцсети под никнеймом в свободном доступе размещалось изображение нацистской свастики.

По итогам прокурорской проверки в отношении владельца интернет-страницы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами»).

Суд встал на сторону обвинения и приговорил мужчину к штрафу в размере 1,5 тыс. рублей. Противоправный контент удален.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июне задержали жителя Ростова-на-Дону за демонстрацию татуировки со свастикой.

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