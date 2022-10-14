Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla отложил планы по запуску производства аккумуляторных батарей на своем заводе под Берлином из-за технических проблем, сообщает 14 октября Reuters со ссылкой на экспертов, знакомых с бизнесом компании.

Tesla Bill Dickinson

Запланированный запуск будет задержан как минимум до 2024 года, согласно отчету, в котором говорится, что возникли неполадки с одним из важных процессов производства, который был представлен генеральным директором Tesla Илоном Маском два года назад.

Напомним, что ранее компания планировала, что 2022 год станет годом прорыва Tesla с расширением производства в Бранденбурге (Германия), и запуском нового завода в Остине (штат Техас). В 2022 году Tesla ожидала достичь продаж в 1,3 миллиона единиц.

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