Бали, Индонезия, , 17:18 — REGNUM От международных преступников можно ожидать и террористических актов против президента России, отметил в своем комментарии 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя возможную поездку Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.

G20 Kremlin.ru

Ранее президент России, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что вопрос об этой поездке пока не решён. Саммит пройдет 15−16 ноября.

« Владимиру Путину не надо ехать на саммит G20. От этих международных преступников — я имею в виду ЦРУ, МИ-6 и Моссад — всего можно ожидать. Вернее, не всего, а только самого плохого. Уверен, что они реально могут пойти на террористический акт против нашего президента.