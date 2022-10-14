Бали, Индонезия, 14 октября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. От международных преступников можно ожидать и террористических актов против президента России, отметил в своем комментарии 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя возможную поездку Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.

Kremlin.ru G20

Ранее президент России, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что вопрос об этой поездке пока не решён. Саммит пройдет 15−16 ноября.

«Владимиру Путину не надо ехать на саммит G20. От этих международных преступников — я имею в виду ЦРУ, МИ-6 и Моссад — всего можно ожидать. Вернее, не всего, а только самого плохого. Уверен, что они реально могут пойти на террористический акт против нашего президента.

Не надо Владимиру Владимировичу и выслушивать увещевания по поводу «мира» от тех, кто не понимает происходящего сейчас на территории бывшей УССР, скептически относится к позиции России в противостоянии Западу. За короткие встречи им ничего не объяснишь; захотят понять, пусть приезжают в Москву», — отметил Михаил Демурин.