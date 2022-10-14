14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сетях отреагировали на отправление неподготовленных саратовских мобилизованных в Херсонскую область без амуниции и экипировки. Как ответил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин?

Иван Коновалов, , 18:27 — REGNUM Частичная мобилизация, объявленная на территории РФ 21 сентября, набирает обороты и постепенно, согласно утверждениям президента РФ Владимира Путина, идет к своему завершению. Тем не менее с каждым днем становится больше известий о том, что мобилизованные отправляются в близкие к фронту области без должной военной подготовки. Так, ранее ИА REGNUM сообщало, что из Саратовской области мобилизованных без оружия едва не отправили на передовую в Херсонской области. Ситуацию на контроль взял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он обратился к своим читателям, заявив о том, что мобилизованным окажут помощь.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с информацией в СМИ о ситуации с мобилизованными саратовцами, направленными на дальнейшее боевое слаживание, пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита Министерством обороны им сейчас доставляется. С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем», — телеграфирует глава региона.

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Он также уточнил, что, согласно его разговору с военным командованием, «средства защиты в подразделения прибудут завтра» (15 октября). На место ранее доставили необходимое вооружение, бойцы находятся в подразделениях вместе со своими командирами.

При этом ещё 7 октября в Telegram-канале губернатора есть следующие две записи:

«Мобилизованные граждане приступили к военной подготовке. Для подготовки военнослужащих имеется вся необходимая техника и боеприпасы. По словам мобилизованных, все возникающие вопросы решаются оперативно. Со своей стороны отслеживаем все обращения».

Роман Бусаргин Официальный портал Правительства Саратовской области

«Что касается экипировки, в воскресенье ребята получат дополнительное снаряжение. Закупили его за счёт средств регионального бюджета. Также активно помогают общественные организации. Никого не отправят на службу неукомплектованными», — писал губернатор Саратовской области после встречи с мобилизованными гражданами в Вольском районе 8 октября.

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В комментариях под записями губернатора настоящая дискуссия, участниками которой стали бдительные читатели саратовского губернатора. Реакция следующая:

«Какие из них бойцы? Опыта нет совсем», — восклицает Елена Павлова.

«А обучение у наших мобилизованных будет? Или как в Рыбушках?» — вопрошает Татьяна Романенко.

«Почему вы их просто бросаете не пойми куда? По телефонам не отвечают, информации нет, одна показуха!» — пишет Татьяна.

«Обучения никакого нет! Завтра обещают отправить уже в СВО. Министерство обороны отказалось обеспечивать их должным образом! С них собирают деньги на обмундирование…» — транслирует недовольная Виктория.

«Подготовка была, 1 или 2 дня в Саратове. Это ужас просто», — утверждает Ирина Селезнева.

Мобилизованные на саратовском вокзале Официальный портал Правительства Саратовской области

«Везут наших ребят на выживание. Подготовки не было, о чем вообще говорить?» — пишет Сергеева Наталья.

«Такое ощущение, что им все равно, лишь бы фото выставить и напечатать, что все хорошо!» — комментирует Инна Трофимова.

«Почему, чтобы получить информацию, надо писать президенту или Володину, а на местном уровне не решает никто и ничего, только картинки размещают как все красиво!» — ужасается Татьяна.

«Тогда на телевидение обращаться, после этого точно до Путина дойдёт, у меня родственнику на 36 тысяч вещей купили, тут дали, а потом забрали половину, когда Бусаргин уехал», — добавил Ирина Селезнева.

«Раньше читала и искренне верила, а сейчас смотрю на всю ситуацию и как очки розовые разбили… Людей, как скот, гонят на СВО, на убой, не предоставляют ни обучения, ни экипировки. Воюй на голом энтузиазме…» — разочарованно подписывается Алена.

«Я написала на сайт Володина, что я требую, чтобы сначала наших ребят подготовили и обучили, как положено, и снарядили обмундированием! Но будет ли ответ, неизвестно!» — пишет в ожидании ответа Дарья.

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