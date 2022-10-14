Волгоград, , 17:13 — REGNUM Об уничтожении огромного книгохранилища регионального центра научно-технической информации заявили жители Волгограда.

Библиотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам общественников, библиотеку, занимающую восемь этажей здания на проспекте Ленина, вывозят на городскую свалку. В фондах хранилась научно-техническая литература, а также архив киноплёнки.

В Волгоградском ЦНТИ подтвердили, что освобождают здание, но настаивают — книги передадут в другие хранилища.

«Переезжаем в связи с тем, что принято решение передать здание налоговой службе, ибо сейчас в нем нет никаких условий для хранения библиотеки. Оно пожароопасно, пришло в упадок, в нём нет даже горячей воды и отопления. Сейчас официально книги передали на хранение в Москву, в Минэнерго, они же сделают отгрузку в другой ЦНТИ, то ли в Пермь, то ли в Пензу», — заявили в ЦНТИ.

В региональной инспекции ФНС опровергли факт передачи здания как управлению, так и какой-либо из районных инспекций, сообщает издание «В.1ру».