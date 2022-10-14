Донецк, , 17:12 — REGNUM ВСУ продолжают обстреливать города Донбасса запрещенными «минами-лепестками», сообщил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Донецк Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«На одной из таких мин сегодня подорвался гражданский автомобиль в Макеевке», — рассказал военкор.

Кроме того, продолжаются артиллерийские обстрелы, под огнём ВСУ находятся Горловка, Зайцево, Александровка и несколько районов Донецка, добавил Котенок.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (13 октября) ВСУ выпустили по территории республики 281 боеприпас из «Градов», ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.