Курган, , 17:11 — REGNUM Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову кажется поспешным решение о брони от мобилизации для сотрудников банков и Центробанка. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

«На фоне того, что по мобилизации вынужденно уходят рабочие важнейших заводов, люди, выращивающие хлеб, работники предприятий, делающих дороги и сети ЖКХ, бронь для сотрудников банков и ЦБ, «подарившего» Дикому Западу 350 млрд у. е., кажется поспешной. Из них, во главе с Онотоле, получится отличная диверсионная группа, способная поставить на колени любую экономику мира в считанные дни», — пояснил Шумков.

Чтобы не было сомнений, кто такой «Онотоле», курганский губернатор сопроводил свой пост фотографией Анатолия Чубайса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ считают ошибкой решение предоставить бронь от мобилизации сотрудникам банков, там предлагают отправить на фронт также коллекторов.

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