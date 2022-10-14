Вашингтон, 14 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Федеральные власти США проводят расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска в связи со сделкой по поглощению Twitter за $44 миллиарда, сообщила компания социальных сетей в судебном заявлении, опубликованном 14 октября. Об этом сообщает Reuters.

Илон Маск

В заявлении говорится, что в отношении Маска проводится расследование, однако нет никакой информации о том, что именно явлеется причиной расследования и какие федеральные агентства его проводят.

Представители Twitter, которые пытаются через суд заставить Маска закрыть сделку, заявил, что адвокаты генерального директора Tesla сослались на «следственные привилегии» и отказались раскрывать детали расследования.

Эта игра «в прядки должна закончиться», — заявила компания в судебном заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с помощью покупки Twitter Маск планирует создать объединительное мегаприложение «для всего».